Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão Feminino

Neste domingo, 3 de agosto, o Corinthians enfrenta o Palmeiras pelo Paulistão Feminino, em um clássico que vale a liderança do torneio. A partida ocorrerá às 11h no Estádio Parque São Jorge, em São Paulo, e será transmitida ao vivo pelo Sportv.

O Palmeiras ocupa a primeira posição do Campeonato Paulista Feminino, com 10 pontos conquistados em 12 possíveis, após três vitórias e um empate.

O último jogo do Verdão, em 22 de junho, terminou em empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, com gols de Taina Maranhão e Brena Carolina.

Já o Corinthians está na vice-liderança, com nove pontos e o melhor ataque da competição, com 13 gols marcados. No entanto, o Timão vem de derrota para o São Paulo na última rodada, por 2 a 1.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Corinthians e Palmeiras hoje pelo Paulistão Feminino?

O clássico entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo pelo Sportv, às 11h.

Como assistir online o jogo entre Corinthians e Palmeiras hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Escalação do Corinthians para o jogo contra o Palmeiras

A provável escalação do Corinthians (F) é: Rillary; Brunna, Dany Pereira, Rafa Rocha e Gaby Tomé; Júlia Faria, Manu Ollivan e Dulce Maria; Ester, Lara Mel e Rayane.