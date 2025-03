Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Campeonato Paulista

O Corinthians recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, 27, às 21h35, no estádio Arena Corinthians, em São Paulo. A partida é válida pela final do Campeonato Paulista e será transmitida ao vivo na Record, PlayPlus, R7, CazéTV, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV.

No jogo de ida, realizado no Allianz Parque, o Corinthians venceu por 1 a 0, o que coloca a equipe em vantagem para a decisão. Com esse resultado, o Timão precisa de ao menos um empate para garantir o título estadual, enquanto o Palmeiras precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença para levantar a taça.

Este é mais um capítulo do tradicional clássico paulistano, que já contou com oito finais entre as duas equipes. No retrospecto geral de decisões do Campeonato Paulista, o Palmeiras leva vantagem, com cinco títulos conquistados, contra três do Corinthians.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x Palmeiras hoje pela final do Campeonato Paulista?

O jogo desta quinta-feira, 21h35, entre Corinthians e Palmeiras terá transmissão ao vivo na Record, PlayPlus, R7, CazéTV, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.