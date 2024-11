Corinthians x Palmeiras: confira as escalações para o jogo pelo Brasileirão nesta segunda-feira

Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o último Dérbi da temporada. Para o Corinthians, a partida é crucial para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras segue em busca do líder Botafogo.

O Timão tenta se recuperar após a eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana para o Racing, na última quinta-feira, em um momento de pressão sobre o técnico Ramón Díaz.

Ainda assim, o cenário do Corinthians no Brasileirão melhorou. A equipe ocupa o 15º lugar, com 35 pontos, e foi beneficiada por tropeços de rivais diretos, como o empate do Bragantino com o Cuiabá e a derrota do Athletico-PR para o Vitória.

O Palmeiras, por sua vez, busca retomar o ritmo depois de empatar em casa com o Fortaleza e continua na caça pela liderança. Invicto há 11 jogos no campeonato, o Verdão soma 61 pontos, apenas três a menos que o Botafogo. Além disso, o Palmeiras tenta manter o tabu de três anos sem perder para o Corinthians.

Quais são as prováveis escalações?

Corinthians

O Timão virá com mudanças para o clássico. No treino de domingo, o técnico Ramón Díaz ajustou o esquema de três zagueiros. As novidades incluem o retorno do lateral-esquerdo Hugo e a entrada de Alex Santana no meio-campo. No ataque, Memphis Depay está confirmado como titular pela terceira partida consecutiva.

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Félix Torres; Matheuzinho, José Martínez, Alex Santana, Garro e Hugo; Memphis e Yuri Alberto.

Palmeiras

O treinador Abel Ferreira contará com três retornos significativos para o clássico. Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que ficaram fora do último jogo por suspensão, estão de volta ao time titular. Murilo, recuperado de uma lesão na coxa, também deve retomar seu lugar, possivelmente substituindo Vitor Reis na zaga ao lado de Gustavo Gómez. Outra novidade no banco de reservas é o retorno de Gabriel Menino.

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo (Vitor Reis) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Onde assistir ao jogo?

O confronto entre Palmeiras e Corinthians pelo Brasileirão será transmitido pelo canal Sportv e Premiere. No streaming, o jogo será exibido aos assinantes do Globoplay.