Corinthians x Novorizontino: onde assistir, horários e escalações pelo Campeonato Paulista

O Corinthians e o Novorizontino se enfrentam neste domingo, 4, às 11h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Paulista.

O Timão encontra-se na última posição do Grupo C, somando apenas três pontos, e enfrenta um início de campeonato aquém das expectativas.

Recentemente, sofreu uma derrota no Clássico Majestoso contra o São Paulo por 2 x 1 em casa, após um revés para o São Bernardo por 1 x 0. Anteriormente, também perdeu por 1 x 0 para o Ituano, mas iniciou a competição com uma vitória sobre o Guarani por 1 x 0.

Similarmente, o Novorizontino ocupa a última posição do Grupo D, o mesmo grupo do São Paulo, totalizando seis pontos, e busca se recuperar após um início desafiador. Na rodada anterior, enfrentando o Ituano, conquistou uma vitória por 2 x 0, após empates com o Mirassol (1 x 1) e Santo André (0 x 0), além de um empate na estreia contra o Palmeiras por 1 x 1.

Provável escalação do Corinthians

Por enquanto não há informações sobre a escalação do Corinthians neste jogo.

Provável escalação do Novorizontino

Por enquanto não há informações sobre a escalação do Novorizontino neste jogo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 11h, entre Corinthians x Novorizontino terá transmissão ao vivo na Paulistão Play e Cazé TV (Youtube).