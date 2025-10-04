Esporte

Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Corinthians e Mirassol é válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12h39.

Última atualização em 4 de outubro de 2025 às 12h40.

O Corinthians recebe o Mirassol neste sábado, 4 de outubro, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, resta saber se começa o jogo como titular ou entre os reservas.

Prováveis Escalações:

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior):

  • Hugo Souza;
  • Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri;
  • Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon;
  • Yuri Alberto e Memphis.

Mirassol (Técnico: desconhecido):

  • Walter;
  • Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo;
  • Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho;
  • Negueba, Alesson e Cristian.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Corinthians e Mirassol, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Sportv e Premiere.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

