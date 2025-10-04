Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12h39.
Última atualização em 4 de outubro de 2025 às 12h40.
O Corinthians recebe o Mirassol neste sábado, 4 de outubro, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.
O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.
O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, resta saber se começa o jogo como titular ou entre os reservas.
Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Sportv e Premiere.