Corinthians x Mirassol: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Mirassol neste sábado, 4 de outubro, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

O Timão tenta encerrar uma sequência de três jogos sem vencer — duas derrotas e um empate — e reencontrar o caminho das vitórias. No momento, a equipe ocupa o 13º lugar, com 30 pontos, sete acima da zona de rebaixamento.

O técnico Dorival Júnior cumpre suspensão após expulsão contra o Internacional, mas contará novamente com Yuri Alberto, que retorna após cumprir suspensão. Memphis Depay também retorna, resta saber se começa o jogo como titular ou entre os reservas.

Prováveis Escalações:

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior):

Hugo Souza;

Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri;

Matheusinho, Martinez, Ranielle, Bidu e Bidon;

Yuri Alberto e Memphis.

Mirassol (Técnico: desconhecido):

Walter;

Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo;

Matheus Bianqui, Gabriel e Danielzinho;

Negueba, Alesson e Cristian.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Corinthians e Mirassol, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Sportv e Premiere.