Corinthians x Marília: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Corinthians e Marília (SP) se enfrentam nesta terça-feira, 09, às 21h30, no Estádio Abreuzão, em Marília, interior de São Paulo. A partida é válida pela Copa São Paulo de Futebol Junior.

O Corinthians, com uma performance impressionante em seus dois jogos na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, enfrenta o Marília buscando um empate para assegurar a liderança do grupo 10.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Dominando completamente o Ji-Paraná no primeiro confronto da Copinha 2024, o Corinthians venceu por expressivos 6 a 0. Já na segunda partida, os jovens talentos do Timão tiveram mais dificuldades para vencer o Bangu por 1 a 0.

É importante ressaltar que o Corinthians, reconhecido como um expoente no futebol de base, é o maior vencedor da história da Copa São Paulo, conquistando o troféu em dez ocasiões, o dobro do número de títulos do Fluminense e do Internacional, que ocupam a segunda posição nesse ranking.

Na terceira rodada, o Corinthians enfrentará o time da casa. O Marília, após uma derrota por 3 a 0 para o Bangu na estreia, se recuperou ao vencer o Ji Paraná por 2 a 0 - no entanto, para avançar de fase, precisará vencer o Timão e torcer por um resultado desfavorável do Bangu.

Provável escalação do Corinthians

Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Breno Bidon, Ryan e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa.

Técnico: Daniel.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pela Copinha?

O jogo desta terça-feira, às 21h30, entre Corinthians x Marília (SP) terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.