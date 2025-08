Corinthians x Magnus: onde assistir, horário e escalação do jogo pela Liga Nacional de Futsal

Magnus e Corinthians se enfrentam nesta sexta-feira, 1º de agosto, às 20h, na Arena Sorocaba, pela Liga Nacional de Futsal (LNF). A partida será transmitida ao vivo pelo BandSports, Canal GOAT e LNF TV.

O time da casa, o Magnus, chega ao confronto após vitórias seguidas, com destaque para o triunfo de 1 a 0 contra o Joaçaba, fora de casa. O time sorocabano é líder da competição, com 37 pontos, e busca mais uma vitória para manter a liderança.

Já o Corinthians vive grande momento, vencendo seus últimos cinco jogos. Na rodada anterior, o Timão superou o Vélez Camaquã por 4 a 3. Com 28 pontos, o Corinthians ocupa a sexta colocação e quer continuar sua ascensão na tabela.

O duelo mais recente entre as equipes aconteceu há pouco mais de 20 dias, no Campeonato Paulista, com vitória do Timão por 3 a 1, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

