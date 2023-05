Corinthians x Independiente del Valle: veja horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Independiente del Valle se enfrentam nesta terça-feira, 2, às 21h00, no estádio Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pela terceira rodada da Copa Libertadores.

Após derrota para o Argentinos Juniors na última rodada, a partida para o Corinthians será decisiva para o restante da fase de grupos. A equipe precisa vencer para encaminhar a primeira colocação do grupo.

Com a estreia do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando da equipe, o Timão busca com apoio de sua torcida rever os maus resultados. O time vem de derrota no clássico para o Palmeiras no fim de semana e quer retomar o caminho da vitória.

O Timão deve ter pequenas alterações no time titular em relação ao Dérbi do último sábado. Giuliano deve entrar no lugar de Romero, que foi titular no confronto.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Independiente del Valle hoje

O jogo desta terça-feira às 21h00 entre Corinthians e Independiente del Valle terá transmissão exclusiva na Paramount+.

Como assistir o jogo Corinthians x Independiente del Valle online?

A partida será transmitida de forma online pela plataforma Paramount+

Quais os próximos jogos do Corinthians?

08/05 - Corinthians x Fortaleza - Brasileirão Série A

11/05 - Botafogo x Corinthians - Brasileirão Série A

