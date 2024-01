Corinthians x Guarani: onde assistir, horários e escalações pela Copinha

O Corinthians x Guarani se enfrentam nesta sexta-feira, 11, às 17h15, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília (SP). A partida é válida pela 2º fase da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Após começar sua jornada na Copinha com uma goleada por 6 a 0 sobre o Ji-Paraná, o Corinthians enfrentou obstáculos para superar o Bangu, vencendo por 1 a 0, antes de encerrar a fase inicial com um empate sem gols diante do Marília. Apesar dos desafios, os jovens corintianos conquistaram a liderança do grupo, assegurando que a equipe continue disputando na cidade de Marília.

Sem alcançar a final da Copinha desde 2017, o Corinthians busca recuperar seu lugar de destaque em competições sub-20. A base do clube passará por reformulações este ano, e a Copinha representa a última oportunidade para alguns atletas demonstrarem suas habilidades, tanto dentro quanto fora de campo.

O Guarani assegurou sua vaga na segunda fase da Copinha com duas vitórias sobre Tupã-SP e Operário. Campeão da Copinha em 1994, exatamente 30 anos atrás, o Guarani teve campanhas sólidas desde então, mas não conseguiu replicar o feito daquela equipe vitoriosa. Em 2019, o time chegou às semifinais, sendo derrotado pelo São Paulo.

Diante do Corinthians, o Guarani provavelmente manterá a mesma escalação que enfrentou o Operário-PR na última rodada da fase de grupos, garantindo a classificação com uma vitória por 3 a 0, com gols de Vinícius Amaral, Rafael Freitas e Bruninho.

Provável escalação do Corinthians

Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Breno Bidon, Ryan e Pedrinho; Kayke, Higor e Arthur Sousa.

Técnico: Danilo.

Provável escalação do Guarani

​ Álvaro; Vinícius Amaral, Caio, João Vitor, Cauê; Willian, Erick, Matheus Couto, Vitinho Albanez; Rafael Freitas e Theo.

Técnico: Jairo Blumer.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians pela Copinha?

O jogo desta sexta-feira, às 17h15, entre Corinthians x Guarani terá transmissão ao vivo no Cazé TV (Youtube).

Como assistir online o jogo do Corinthians?

Você pode assistir a partida online no Cazé TV (Youtube).