Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Corinthians e Grêmio é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 13h35.

A partida entre Corinthians e Grêmio acontece neste domingo, 2 de novembro, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pela Globo e Premiere.

O Timão chega embalado após engatar duas vitórias seguidas contra Atlético-MG e Vitória e busca seguir subindo na tabela, almejando uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Já o Imortal tenta engrenar de vez na competição e parar com as oscilações. Para isso, busca seu segundo triunfo seguido, após bater o Juventude, em sua casa, por 3 a 1, e também subir na classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Grêmio hoje?

A partida entre Corinthians e Grêmio, neste domingo, 2 de novembro, às 16h (de Brasília), será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

Prováveis escalações de Corinthians x Grêmio

Corinthians:

Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri (Charles); Matheuzinho, Maycon, André Carrillo, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Grêmio:

Tiago Volpi; João Lucas (Gustavo Martins), Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.

