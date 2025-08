Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, 3 de agosto, o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo e Premiere.

O Corinthians ocupa a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e busca melhorar seu retrospecto, já que não vence há três rodadas.

O técnico Dorival Júnior deve poupar alguns titulares para o clássico contra o Palmeiras, na quarta-feira, 6, no Allianz Parque. O Timão precisa reagir no torneio para evitar cair ainda mais na tabela.

Por outro lado, o Fortaleza vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, derrotando o Bragantino por 3 a 1 no Castelão. No entanto, a equipe cearense ocupa a 18ª colocação e está na zona de rebaixamento, precisando urgentemente somar pontos para escapar da degola.

Onde assistir ao vivo o jogo entre Corinthians e Fortaleza hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Corinthians e Fortaleza terá transmissão ao vivo pela Globo e Premiere, às 16h.

Como assistir online o jogo entre Corinthians e Fortaleza hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay.

Escalação do Corinthians para o jogo contra o Fortaleza

A provável escalação do Corinthians é: Hugo Souza; Leo Mana, Gustavo Henrique, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Romero e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.

Escalação do Fortaleza para o jogo contra o Corinthians

A provável escalação do Fortaleza é: Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson e Herrera. Técnico: Renato Paiva.