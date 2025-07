Corinthians x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Ceará recebe o Corinthians nesta quarta-feira, 16, às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Prime Video.

O Timão ocupa a 11ª posição na tabela, com 16 pontos, e vem de uma derrota frustrante por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, o que gerou insatisfação na torcida.

Após o revés, os jogadores foram vaiados e ouviram protestos na Neo Química Arena. A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, marcou presença no CT Dr. Joaquim Grava para cobrar mais empenho do elenco, comissão técnica e diretoria. O Ceará, por sua vez, ocupa a 9ª colocação com 18 pontos e está em uma situação mais tranquila no campeonato.

O Corinthians tem uma série de desfalques para o confronto. O zagueiro Gustavo Henrique ficará fora por controle de carga, o volante Ryan está com desconforto estomacal, o lateral-esquerdo Hugo está com desconforto no músculo adutor da coxa direita, e o atacante Yuri Alberto está em transição. Além disso, os atacantes Memphis Depay e Romero estão suspensos.

Prováveis escalações:

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Féliz Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Maycon), José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

