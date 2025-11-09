Corinthians x Ceará: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Corinthians e o Ceará se enfrentam neste domingo, 9 de novembro, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.
O Timão teve sua sequência de três vitórias consecutivas interrompida ao perder para o RB Bragantino fora de casa na rodada anterior. Agora, o time comandado por Dorival Júnior busca reencontrar o caminho dos três pontos diante de sua torcida para seguir na briga por uma vaga no G7, zona de classificação para a Libertadores.
Já o Ceará chega embalado após um empate emocionante contra o rival Fortaleza no clássico nordestino. Com o moral elevado, a equipe de Léo Condé tenta surpreender fora de casa e conquistar pontos preciosos na luta contra o rebaixamento.
Onde assistir ao vivo o jogo Corinthians x Ceará hoje pelo Brasileirão?
O jogo deste domingo, às 16h, entre Corinthians e Ceará terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere.
Como assistir online o jogo Corinthians x Ceará hoje?
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, disponível para assinantes da Globo ou do Premiere.
Prováveis escalações de Corinthians x Ceará
- Corinthians – Técnico: Dorival Júnior
Felipe Longo (Hugo Souza); João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Matheuzinho, Breno Bidon, Maycon e Matheus Bidu; Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
- Ceará – Técnico: Léo Condé
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul (Aylon).
