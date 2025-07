Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo pelo Prime Video.

Atualmente na quinta posição, o Botafogo soma 25 pontos em 14 jogos e vem de vitória sobre o Sport por 1 a 0. A equipe tem uma campanha de sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o Corinthians, na 11ª posição, tem 20 pontos em 16 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. Na última rodada, o time paulista empatou sem gols com o Cruzeiro, líder do campeonato.

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre Botafogo e Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Prime Video, às 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Qual a provável escalação de Botafogo e Corinthians?

Botafogo: John; Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles; Marlon Freitas, Newton e Joaquín Correa; Artur, Álvaro Montoro e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, Charles e André Carrillo; Memphis Depay e Talles Magno. Técnico: Dorival Júnior.