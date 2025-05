Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Atlético-MG e Corinthians se enfrentam neste sábado, 24, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico interestadual terá transmissão ao vivo no Sportv, no Premiere e também online pelo Globoplay.

O Galo chega pressionado para reagir após um início irregular no campeonato, enquanto o Timão tenta engrenar sob o comando de António Oliveira, buscando pontos importantes fora de casa. O duelo promete ser um dos mais equilibrados da rodada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 21h, entre Atlético-MG e Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv e no Premiere.

Como assistir online o jogo do Atlético-MG x Corinthians hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, com acesso ao Sportv e ao Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje pelo Brasileirão?

Como assistir online o jogo do Atlético-MG hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.