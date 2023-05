Corinthians x Atlético-MG hoje; veja horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 21h30, na Arena Neo Química, em São Paulo. A partida é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Corinthians, vindo de uma temporada mais fraca, precisa marcar três gols de diferença para avançar, um feito bem difícil para o clube. Em Belo Horizonte, perdeu para o rival mineiro por 2 a 0 e precisará reverter a desvantagem. Se houver empate de 2 a 2, a decisão vai para os pênaltis. Mas há esperança: no último domingo, o Timão ganhou do Fluminense por 2 a 0 e escapou a zona de rebaixamento do Brasileirão. Foi a primeira vitória do clube sob comando do técnico Luxemburgo.

Já o Atlético vem de um bom momento. No último jogo, o Galo empatou com o Palmeiras por 1 a 1 pela oitava rodada do Brasileirão. Apesar de ter sido passado pelo São Paulo na tabela, o clube mineiro ainda segue no G4 e deve ir para cima do Corinthians no jogo desta noite.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Atlético-MG hoje

O jogo deste domingo às 21h30 entre Corinthians e Atlético-MG terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Amazon Prime Video e Premiere.

Como assistir o jogo do Corinthians online?

A partida será transmitida pelo Premiere, que possui transmissão pela Amazon Prime Vídeo.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?