Corinthians x América MG: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Brasil

Corinthians e América MG se enfrentam nesta sábado, 15, às 16h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Após ser derrotado por 1 a 0 em Minas Gerais, o Corinthians entra em campo precisando vencer por dois gols de vantagem para se classificar. Em caso de vitória simples, ou por um gol, a decisão será nos pênaltis.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não divulgou a lista de relacionados. A novidade pode ser o meia Renato Augusto, que jogou contra o Universitário no meio de semana e deve ser titular.

Do outro lado, o América MG, precisa de um empate para se classificar no tempo normal. A equipe contará com retorno do meia Benítez, que foi poupado dos últimos dois jogos.

Onde assistir ao vivo Corinthians e América MG pela Copa do Brasil

O jogo deste sábado, às 16h30, entre Corinthians e América MG terá transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Como assistir o jogo Corinthians x América MG online?

Você pode assistir a partida online através do Amazon Prime Video.

Quais são os próximos jogos do Corinthians ?

18/07 - Universitario x Corinthians - Copa Sul-Americana

22/07 - Bahia x Corinthians - Brasileirão

