Corinthians x América de Cali: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa Sul-Americana

O Corinthians enfrenta o América de Cali nesta terça-feira, 6, às 21h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Timão busca embalar sob o comando de Dorival Júnior e recuperar espaço na competição, enquanto o América de Cali chega com moral após uma boa sequência de resultados.

Com quatro pontos em três rodadas, o Corinthians ocupa a terceira posição do Grupo C, apenas um ponto atrás do América de Cali, segundo colocado. Nesta fase da competição, o líder do grupo avança diretamente para as oitavas de final, enquanto o segundo colocado enfrentará um time que terminar em terceiro na fase de grupos da Copa Libertadores para garantir vaga nas oitavas da Sul-Americana.

O Corinthians vem de um bom momento sob a batuta de Dorival Júnior, com duas vitórias seguidas: 1 a 0 sobre o Novorizontino pela Copa do Brasil e 4 a 2 sobre o Internacional pelo Brasileirão. No Campeonato Brasileiro, o Timão está em oitavo lugar, com 10 pontos.

O América de Cali desembarca em São Paulo com quatro partidas de invencibilidade, incluindo duas vitórias e dois empates, sendo um deles contra o Huracán, na Argentina, pelo torneio sul-americano.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians x América de Cali hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo entre Corinthians e América de Cali terá transmissão ao vivo pelo SBT, ESPN e Disney+, às 21h30.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.