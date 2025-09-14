Esporte

Corinthians vence Cruzeiro e conquista heptacampeonato no Brasileirão Feminino

Thaís Ferreira marcou o gol decisivo diante de mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena.

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 12h43.

O Corinthians conquistou neste domingo, 14, o sétimo título do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0, com gol de Thaís Ferreira, garantindo 3 a 2 no placar agregado. Esse é o sexto título consecutivo do clube.

O jogo decisivo foi realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, que recebeu mais de 40 mil torcedores. O gol da vitória saiu na etapa final, confirmando a hegemonia do clube no futebol feminino nacional.

Com a conquista, o Corinthians faturou R$ 2,4 milhões em premiação, enquanto o Cruzeiro, finalista inédito, recebeu R$ 1,8 milhão pela campanha, segundo informações do Globo Esporte.

O título reforça o domínio das chamadas Brabas, que agora acumulam sete troféus da competição desde a sua criação. O Cruzeiro, por sua vez, se despede da competição com a melhor participação de sua história.

