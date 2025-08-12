Esporte

Corinthians sofre 'transfer ban' e fica proibido de contratar jogadores até pagar dívida milionária

Para voltar a reforçar seu elenco, o Timão precisa quitar a dívida ou chegar a um acordo amigável com o Santos Laguna

Além desse processo, o clube tem outras "pendências" no CAS que podem resultar em outras punições (Luiz Fernando Carrijo / Corinthians/Divulgação)

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15h55.

O Corinthians está oficialmente impedido de registrar novos jogadores.

Nesta terça-feira, a Fifa confirmou o "transfer ban" aplicado ao clube por causa de uma dívida de US$ 6,145 milhões (R$ 33,47 milhões) com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado.

Para voltar a reforçar seu elenco, o Timão precisa quitar a dívida ou chegar a um acordo amigável com o Santos Laguna. Caso contrário, o clube vai precisar esperar três janelas de transferências para contratar atletas.

Negociações não avançaram

Segundo informações do GE, nos últimos dias, a diretoria alvinegra tentou negociar uma forma de pagamento com os mexicanos. O clube paulista sabia do risco de "transfer ban" desde 28 de julho, quando a Corte Arbitral do Esporte puniu o clube.

Além desse processo, o clube tem outras "pendências" no CAS que podem resultar em outras punições. Elas são referentes à contratação de Rodrigo Garro e à rescisão de Matías Rojas, as duas no ano passado.

Sabendo dessa possível de registrar novos atletas, o Corinthians correu para fechar com Vitinho. O atacante de 31 anos foi anunciado na última-segunda-feira.

