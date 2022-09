Corinthians goleia Inter para ficar com título do Brasileiro Feminino

Após as conquistas alcançadas em 2018, 2020 e 2021, o Corinthians contou com o apoio de sua apaixonada torcida para alcançar o tetracampeonato. 41.070 pessoas foram ao estádio em Itaquera para acompanhar a decisão, público que representa o novo recorde sul-americano da modalidade.

Jogando em casa, o Timão não demorou a balançar a rede adversária. Logo no segundo minuto de bola rolando Jaqueline cruzou para Gabi Zanotti, que conferiu de cabeça. Mas o lance acabou anulado pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo).

As Brabas do Timão continuaram mandando no confronto, mas as Gurias Coloradas foram mais eficientes aos 13 minutos, e abriram o placar em uma jogada de bola parada. Sorriso aproveitou uma sobra de bola após cobrança de escanteio para finalizar.

Porém, o domínio era mesmo do Corinthians, que igualou o placar aos 22 minutos, quando Jaqueline recebeu de Yasmim para bater de direita. A virada veio um pouco antes do intervalo, graças a Diany após cruzamento de Tamires.

As Brabas do Timão começaram o segundo tempo com tudo, e ampliaram a vantagem no primeiro minuto, graças a Vic Albuquerque. A equipe paulista deu números finais ao confronto já aos 46 do segundo tempo, com Jhenifer. A partir daí a torcida fez a festa na Neo Química Arena.