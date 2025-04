Corinthians faz acordo com empresa global de reconhecimento facial; veja as mudanças no estádio

O Sport Club Corinthians Paulista oficializou um acordo com a Bepass, líder mundial em soluções de reconhecimento facial para controle de acesso. A parceria, firmada após um longo processo de negociação, marca um passo importante rumo à modernização da Neo Química Arena.

A Bepass já atua em diversos clubes de futebol, arenas esportivas, grandes festivais e eventos de grande porte no Brasil, sendo referência na área.

O contrato com o Timão tem duração de cinco anos. Durante esse período, a Bepass será responsável por toda a tecnologia de acesso por reconhecimento facial no estádio. A implementação será feita de forma gradual, com previsão de conclusão total até junho de 2025 — dentro do prazo estipulado pela Lei Geral do Esporte, que exige esse tipo de biometria em estádios com mais de 20 mil lugares.

“Tenho certeza de que os torcedores começarão a sentir a diferença logo nos primeiros jogos com a tecnologia. No decorrer da implantação, a tendência é que consigamos deixar a experiência de entrada no estádio muito mais rápida e mais segura para todos além de combater de frente o cambismo”, declarou Ricardo Cadar, fundador da Bepass.

Como será a entrada dos torcedores no estádio?

Para ingressar na Neo Química Arena, os torcedores deverão realizar previamente o cadastro da biometria facial.

No dia da partida, basta posicionar o rosto diante do equipamento instalado nas catracas para liberação automática da entrada, sem a necessidade de apresentar o ingresso físico. O sistema é simples, ágil e de uso obrigatório para todos.