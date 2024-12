Corinthians e patrocinador máster concluem primeira temporada de parceria com mais uma ação inédita

Oitavo colocado no Campeonato Brasileiro 2024, o Corinthians vai a campo na noite desta terça-feira, 3, para encarar uma briga direta por uma vaga na Libertadores da próxima temporada.

O Timão enfrenta o Bahia, às 20h (horário de Brasília), na sua última partida do ano jogando diante de seu torcedor. A Neo Química Arena será o palco do confronto e também de mais uma ação inédita do Esportes da Sorte.

Patrocinadora do clube Alvinegro desde o meio do ano, mais precisamente no dia 25 de julho, a empresa - referência no mercado de bets - vai distribuir as famosas fitinhas do Bonfim para os torcedores que comparecerem no estádio para acompanhar a partida. Algo inédito na história da Arena, as cerca de 10 mil pulseiras vão conter a frase de impacto “Na luta. Na raça. Na fé. Até o fim".

A iniciativa tem como objetivo representar a luta que o Corinthians encarou ao longo da temporada. O Timão chegou a brigar contra o rebaixado em determinado momento do campeonato, mas deu a volta por cima na situação com o apoio da Esportes da Sorte e da fiel torcida e, hoje, está na busca por uma vaga nos principais torneios da América Latina.

"Como forma de reverenciar a fé e a garra corinthiana, em campo e fora dele, representada pelos milhares de fiéis apaixonados que lotam os estádios, pensamos em trazer elementos que se conectem verdadeiramente com a vivência dessa trajetória ascendente e de muita superação ao longo da temporada", afirma Sofia Aldin, CMO do Grupo Esportes da Sorte.

Com o intuito de ampliar ainda mais o potencial da ação que será realizada na Neo Química Arena, o patrocinador vai exibir um vídeo prévio nas suas redes sociais, mostrando o brinde-amuleto para convocar a torcida para vibrar na arquibancada.

Vale lembrar que esta é mais uma iniciativa da parceria de sucesso entre Corinthians e Esportes da Sorte ao longo de 2024. Durante a temporada, a empresa foi responsável por promover uma série de momentos marcantes, como ajudar o clube nas contratações do atacante holandês Memphis Depay e do goleiro Hugo Souza. Ambas as movimentações contaram com aporte financeiro da marca.

No último mês de agosto, o Esportes da Sorte presenteou pais e filhos com ingressos para acompanhar o jogo do Corinthians direto do camarote da Neo Química Arena. No aniversário do clube, em 1º de setembro, foi responsável por planejar uma enorme festa para o confronto contra o Flamengo, pelo Brasileirão, que contou com show da cantora Negra Li, da bateria da Gaviões da Fiel e camisas autografadas para a torcida.

Voltada também para a promoção do esporte feminino, a marca realizou ativações na decisão do Campeonato Paulista deste ano, quando as Brabas enfrentaram o Palmeiras na briga pelo título. Sem contar as faixas e testeiras em alusão ao atacante Memphis distribuídas para o público em jogos do masculino.

“Desde que firmamos essa parceria com o Corinthians, a intenção do Esportes da Sorte é ser mais que um patrocinador, é caminhar ao lado do Timão. Nós vestimos a camisa corinthiana com muito orgulho e buscamos estar perto da Fiel em todas as oportunidades”, completou Sofia.