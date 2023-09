Corinthians e Nike apresentam terceira camisa inspirada na Democracia Corinthiana

Nesta quarta-feira, 20, a Nike e o Corinthians revelam a terceira camisa do clube para a temporada. Seguindo a inspiração da Democracia Corinthiana, a nova peça reconhece a liderança histórica de atletas como Sócrates e Wladimir, inclusive durante as manifestações pelas “Diretas Já” há 40 anos.

"Não tem como contar a história do Corinthians sem relembrar a icônica força da Democracia Corinthiana. Com esta camisa, prestamos mais uma linda homenagem àquela equipe que marcou uma época e ajudou a influenciar um debate crucial para o País”, afirma Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

Predominantemente em amarelo vibrante, referência à cor usada por jogadores, artistas e jornalistas no histórico comício que ocorreu no centro de São Paulo, pedindo a volta de eleições diretas no País. Essa data é eternizada na parte interna da camisa, na altura da nuca, com a inscrição "Vale do Anhangabaú - São Paulo/SP - 16 abril 1984". O swoosh (logomarca da Nike) e o escudo do Corinthians, em preto, trazem marcas pintadas em vermelho, enquanto o shorts e o meião, em amarelo, completam o uniforme.

"A Nike tem o privilégio de colaborar com o Corinthians para dar vida a uma camisa que representa muito mais do que uma peça de jogo. É a lembrança de um movimento que marcou não apenas um capítulo importante na história do Corinthians, mas também desempenhou um papel fundamental no movimento que buscava a democracia em nosso país. Acreditamos que é vital reconhecer e celebrar o poder de transformação que o esporte pode desempenhar na sociedade”, ressalta Gustavo Viana, Diretor de Marketing da Fisia, Distribuidora Oficial da Nike no Brasil.

Campanha

A linha criativa por trás do lançamento desta campanha busca capturar a paixão dos torcedores do Corinthians pelo clube, unindo o presente e o passado de maneira impactante. As imagens transmitem a união de gerações de Corinthianos, desde os jogadores que participaram do movimento "Diretas Já" até os atletas e personalidades contemporâneas que representam o clube atualmente. A escolha do Vale do Anhangabaú como cenário evoca a história e os valores do Corinthians, enquanto a presença de figuras como Mc Hariel acrescenta um toque moderno e autêntico à homenagem, mostrando que a tradição e a inovação caminham juntas no universo alvinegro.

A divulgação do terceiro uniforme do Corinthians contou com a participação do Mc Hariel, ícone do funk brasileiro, dos jogadores do elenco masculino como o goleiro Cássio, Renato Augusto e Yuri Alberto, as jogadoras do Corinthians Feminino, Gabi Zanotti, Luana Bertolucci e Grazi, o ídolo Zé Maria e o paraskatista Vinicios Sardi, além dos produtores de conteúdo digital Vinicius Santana e Tati Nefertari.

Desenvolvimento tecnológico

A camisa conta com a mais recente tecnologia Nike Dri-Fit ADV (Advanced Functional Innovative Technologies ou Tecnologias de Inovações Funcionais Avançadas) e representa as soluções de desempenho mais inovadores para vestuário da Nike. O Dri-FIT ADV usa os materiais básicos encontrados no DRI-FIT – tecido que afasta o suor da pele para uma evaporação mais rápida – e os eleva a um próximo nível, por meio de uma engenharia que mapeia e estuda o corpo dos atletas em movimento, utilizando não só métodos de construção inovadores, mas as percepções dos próprios atletas.

Sustentabilidade e Meio Ambiente

Será a primeira vez que o uniforme do Corinthians terá a aplicação do escudo e o swoosh (logomarca da Nike) em acabamento feito com 100% de Nike Grind. Esse processo faz parte de uma série de materiais reciclados, desenvolvido pela marca a partir de sobras de produção que não chegam ao consumidor, de tênis usados pós-consumo arrecadados pelo programa “Reuse-a-Shoe” e de calçados que não podem ser vendidos.

A sustentabilidade é parte central de todos os uniformes criados pela Nike. Por isso, desde 2010, todos os kits são fabricados com poliéster feito de fibra de garrafas plásticas. As garrafas são higienizadas, fragmentadas em flocos e então convertidas em microplásticos que são derretidos e transformados em fios de alta qualidade. Este processo garante um desempenho máximo para a performance em campo e menor impacto no meio ambiente. Desde 2010 a Nike desviou mais de 7,5 bilhões de garrafas plásticas de aterros com essa inovação.

Serviço

Além da camisa de jogo, a coleção inclui peças casuais como jaqueta, calças e camisetas. O novo uniforme apresentado nesta quarta-feira, 20 de setembro, está disponível para membros em Nike.com/Corinthians e em diversas lojas Nike selecionadas, nas lojas da rede Poderoso Timão, em ShopTimão.com, em http://www.centauro.com.br e nas lojas Centauro. A partir do dia 22 de setembro, as peças também poderão ser encontradas em todo o mercado.