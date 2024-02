Corinthians demite o técnico Mano Menezes, após derrota para o Novorizontino

Mano Menezes, de 61 anos, foi demitido do cargo de treinador no Corinthians. O anúncio foi feito pela diretoria do Timão nesta segunda-feira, 5, após a equipe sofrer uma derrota em casa para o Novorizontino, com placar de 3 a 1.

O treinador tinha contrato com o Corinthians até 2025, mas o desligamento ocorreu após baixo rendimento e a quarta derrota em cinco jogos na temporada.

A decisão foi tomada após Augusto Melo apoiar o treinador. Após o jogo de ontem, o presidente do Corinthians chegou a afirmar que Mano tinha contrato até 2025 e que estava empenhado em proporcionar ao técnico "condições melhores de trabalho".

Mano encerra sua terceira passagem pelo comando do Corinthians. Ele foi contratado em setembro do ano passado para substituir Vanderlei Luxemburgo e conter a crise naquele momento. Ao longo de sua trajetória, o treinador de 61 anos acumulou 142 vitórias, 9 empates e 56 derrotas pelo clube do Parque São Jorge.

Quem será o novo técnico do Corinthians?

O técnico Márcio Zanardi, do São Bernardo, desponta como o favorito para assumir o cargo. Segundo informações do portal UOL, a diretoria do Corinthians já se reuniu com Zanardi no Parque São Jorge, mesmo antes da demissão oficial de Mano Menezes.

No entanto, caso seja oficializado, Márcio Zanardi não poderá assumir o comando do Corinthians no Paulistão. O inciso 3º do artigo 26 do regulamento específico da atual edição estipula que "é vedada ao clube a contratação de treinadores que já tenham atuado por outro clube no Campeonato Paulista da temporada de 2024".