Corinthians apresenta superavit de R$ 12,1 milhões no 1º bimestre, puxado por transmissões

O Corinthians apresentou um superávit de R$ 12,1 milhões no primeiro bimestre de 2025. O clube divulgou seu balancete financeiro nesta quinta-feira, 15, ressaltando que o setor de futebol contribuiu com um lucro de R$ 26,4 milhões para o resultado positivo.

A maior fonte de receita foram os direitos de transmissão, que totalizaram quase R$ 79 milhões nos dois primeiros meses do ano — um aumento de R$ 33,5 milhões em relação ao mesmo período de 2024.

Os patrocínios ocuparam a segunda colocação em volume financeiro, somando R$ 35,8 milhões.

Além disso, o Corinthians arrecadou R$ 19,1 milhões com bilheteria, enquanto premiações e o programa Fiel Torcedor geraram juntos R$ 11,6 milhões. Transferências de atletas também aportaram R$ 11,6 milhões.

Por outro lado, as despesas do departamento de futebol atingiram R$ 117 milhões no período, com mais de R$ 75 milhões direcionados ao pagamento de salários e direitos de imagem dos jogadores.

Diferentemente do desempenho positivo do futebol, o clube social e os esportes amadores apresentaram déficit de R$ 14,3 milhões nos dois primeiros meses de 2025.

O balanço financeiro referente a 2024 aponta que a dívida total do Corinthians gira em torno de R$ 2,5 bilhões — incluindo R$ 1,9 bilhão em débitos de curto, médio e longo prazo, além de cerca de R$ 668 milhões vinculados à Neo Química Arena.

Impeachment de Augusto Melo

No âmbito administrativo, o Conselho Deliberativo marcou para 26 de maio, às 18h, no Parque São Jorge, a continuidade da votação sobre a possível destituição do presidente Augusto Melo, no caso envolvendo a VaideBet. Esta reunião dará seguimento ao encontro iniciado em 20 de janeiro, que foi suspenso.

Vale destacar que, em 6 de maio, a Comissão de Justiça recomendou o afastamento imediato de Augusto Melo, fundamentando-se em supostas infrações à Lei Geral do Esporte (LGE) e ao Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro).