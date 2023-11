Corinthians apresenta proposta à Caixa para quitar dívida do financiamento da Neo Química Arena

O Corinthians apresentou à Caixa Econômica Federal uma nova proposta para quitar a dívida do financiamento da Construção da Neo Química Arena.

Segundo um comunicado emitido pela instituição financeira, a oferta foi apresentada nesta sexta-feira, 17, em uma reunião em Brasília (DF) com representantes do clube e da Caixa.

"Representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, e o Clube apresentou uma proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do contrato de financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians", diz o texto assinado pelo diretor de Finanças e Relações com Investidores da Caixa, Luiz Felipe Figueiredo de Andrade.

No entanto, os valores negociados entre as duas entidades são mantidos sob sigilo. A instituição agora avalia a proposta para que um novo acordo de quitação da dívida do clube seja ou não assinado.

Como começou a dívida do Corinthians?

O Neo Química Arena foi inaugurado em 2014 como a nova casa do Alvinegro e para sediar seus principais jogos. No entanto, o financiamento das obras pela Caixa também gerou uma "dor de cabeça" ao Corinthians, que tenta se livrar dos juros dessa dívida.

Apenas em 2023, o clube deve pagar quase R$ 100 milhões à Caixa - o valor principal, de mais de R$ 600 milhões, começará a ser repassado somente em 2025.

Além da renegociação da dívida, o Timão também pretende oferecer ao mercado quase 50% da Neo Química Arena. A diretoria planeja vender cotas de fundo imobiliário, tanto para um investidor de maior peso, quanto na Bolsa de Valores.

Íntegra do comunicado da Caixa:

A Caixa Econômica Federal (“CAIXA”) comunica à sociedade brasileira, aos seus clientes e empregados, e ao mercado em geral que, na manhã desta sexta-feira, representantes da Caixa e do Corinthians se reuniram, tendo o Clube apresentado proposta formal para a quitação do saldo devedor da dívida do Contrato de Financiamento firmado para a construção da Arena Corinthians. A proposta será encaminhada internamente para avaliações técnicas.