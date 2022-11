Coreia do Sul x Gana ao vivo na Copa do Mundo: onde assistir e horário

Coreia do Sul e Gana se enfrentam neste segunda-feira, 29, às 10h, no estádio Cidade da Educação, no Catar. A partida é válida pela segunda rodada do grupo H da Copa do Mundo Fifa 2022.

Na luta por uma vaga nas oitavas de final, Coreia e Gana se encaram no grupo H. A seleção comandada pelo atacante Son somou um ponto na estreia após empate com o Uruguai. Gana perdeu para Portugal em uma partida de cinco gols.

Organizada na defesa, a seleção asiática mostrou na estreia que terá que melhorar no ataque para garantir os três pontos. Já Gana demonstrou que pode encarar de igual para igual com uma seleção do nível de Portugal, mas terá que fazer ajustes na defesa. Uma nova derrota para eliminar a equipe africana de maneira precoce.

Na história as seleções se enfrentaram apenas uma vez. Em amistoso em 2021, a Coreia venceu a partida por 2 a 1. Será o primeiro confronto em Copa do Mundo.

Onde assistir ao vivo Coreia do Sul x Gana

A partida entre Coreia do Sul e Gana, às 10h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

