Copa São Paulo: veja quais são e onde assistir aos jogos de hoje da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 entra no seu nono dia de competição nesta terça-feira, 10. Grandes clubes disputam partidas da terceira e última rodada para carimbar a classificação para segunda fase.

O Vasco precisa de apenas um empate para garantir a vaga na próxima fase contra o Audax. Já classificados, o São Paulo e Atlético MG jogam apenas para cumprir tabela.

Jogos de hoje da Copinha e onde assistir ao vivo

10h45 - Remo x São Caetano - Paulistão Play

- Paulistão Play 11h - Canaã x Botafogo-PB - Paulistão Play

- Paulistão Play 12h45 - Galvez x Mixto - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Retrô x Ponte Preta - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Camboriú x Ituano - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Madureira x Rio Claro - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Operário-PR x CSA - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Nova Iguaçu x Mauaense - Paulistão Play

- Paulistão Play 13h - Juventus x Fortaleza - YouTube (Paulistão)

- YouTube (Paulistão) 13h15 - Ibrachina x Santa Cruz - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h - Água Santa x Atlético-MG - SporTV

- SporTV 15h15 - VOCEM x América-MG - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Desportivo Brasil x CRB - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - Sharjah Brasil x Ceará - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h15 - EC São Bernardo x Bahia - YouTube (Paulistão)

- YouTube (Paulistão) 15h15 - Mauá x Vila Nova - Paulistão Play

- Paulistão Play 16h45 - Maringá x RB Bragantino - Paulistão Play

- Paulistão Play 18h00 - Itabaiana x Botafogo-SP - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h - Lemense x ABC - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h30 - Porto Velho x Paraibano - Paulistão Play

- Paulistão Play 19h30 - Audax x Vasco - SporTV

- SporTV 20h15 - Atlético-GO x Sampaio Corrêa - Paulistão Play

- Paulistão Play 21h45 - Marília x São Paulo - SporTV

A Copinha é a maior competição de base do Brasil. São 128 times divididos em 32 grupos com quatro equipes cada. A decisão da competição acontece no dia 25 de janeiro, no dia do aniversário de São Paulo.

