Copa São Paulo: veja quais são e onde assistir aos jogos de hoje da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 entra no seu sétimo dia de competição neste domingo, 8. Grandes clubes disputam partidas da terceira e última rodada para carimbar a classificação para segunda fase.

O Flamengo precisa de apenas um empate para garantir a vaga na próxima fase contra o

XV de Jaú. O Cruzeiro também se vê na mesma situação e pode empatar com o Penapolense para avançar. Já o Grêmio precisa vencer o Guarani para avançar de fase.

Jogos de hoje da Copinha e onde assistir ao vivo

10h45 – Penapolense x Cruzeiro - SporTV

- SporTV 13h – Comercial-MS x Capivariano - SporTV

- SporTV 13h – Nacional x Alecrim - Paulistão Play

- Paulistão Play 15h – Cruzeiro-AL x Guarani – SporTV

– SporTV 15h15 – XV de Piracicaba x Juventude - YouTube (Paulistão)

- YouTube (Paulistão) 17h15 – Floresta x Aparecidense - Paulistão Play

- Paulistão Play 17h15 – Francana x Grêmio – SporTV

– SporTV 19h30 – XV de Jaú x Flamengo - SporTV

A Copinha é a maior competição de base do Brasil. São 128 times divididos em 32 grupos com quatro equipes cada. A decisão da competição acontece no dia 25 de janeiro, no dia do aniversário de São Paulo.

