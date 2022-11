Copa do Mundo: seleção polonesa viajou escoltada por aviões caças produzidos na Guerra Fria

Dois dias após a queda de um míssil no leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia, que causou a morte de duas pessoas, a seleção polonesa embarcou para o Catar rumo à Copa do Mundo escoltada por dois aviões caças do tipo F-16. A saída da delegação e a escola dos pilotos foi feita pela base aérea de Krzesiny no fim da manhã desta quinta-feira.

Nas redes sociais, a seleção polonesa comemorou a parceria com as forças militares do país e exaltou os pilotos.

— Fomos escoltados até a fronteira sul da Polônia por aviões F16! Obrigado e saudações aos pilotos, queridos e também torcedores da seleção — escreveram.

Poland's national football team were escorted by F16 planes to the southern border of Poland on their way to Qatar 😱✈️ (via @LaczyNasPilka) pic.twitter.com/mIZjW3FPEW — ESPN FC (@ESPNFC) November 17, 2022

Secretário-Geral da Federação Polaca de Futebol, Łukasz Wachowski também agradeceu aos pilotos da força aérea da Polônia pela gentileza.

— Vai Polônia! Gostaríamos de agradecer aos pilotos da base aérea de Krzesiny — declarou.

No Grupo C da Copa junto de Argêntina, Arábia Saudita e México, a Polônia estreia na próxima terça-feira, às 13h, contra o México.

Veja os convocados da seleção polonesa: