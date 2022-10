Copa do Mundo 2022: Qual o fuso horário do Catar?

A Copa do Mundo 2022 será sediada no Catar, país localizado na península árabe no Oriente Médio e que possui um fuso horário diferente do brasileiro. Por conta desta diferença de fusos, é comum que torcedores tenham dúvidas com relação aos horários dos jogos.

Qual é a diferença de horário entre o Brasil e o Catar?

No Catar, há apenas um fuso horário, o GMT+3, também chamado de horário de Moscou. Já o Brasil, por conta de suas dimensões continentais, possui 4 zonas temporais diferentes, sendo que a mais abrangente delas é a GMT-3, chamado de horário de Brasília.

Sendo assim, a diferença de tempo entre esses dois fusos é de menos seis horas. Por exemplo, supondo que no Catar seja 6h, no horário de Brasília será meia noite.

Já nas demais zonas temporais brasileiras, as diferenças de tempo ficam organizadas da seguinte forma:

Horário de Fernando de Noronha (GMT-2): 5 horas a menos

5 horas a menos Horário do Amazonas (GMT-4): 7 horas a menos

7 horas a menos Horário do Acre (GMT-5): 8 horas a menos

Desta forma, o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, por exemplo, será realizado às 22h no horário do Catar, e 16h no horário de Brasília.

Por que a Copa do Mundo será no fim do ano?

A Copa do Mundo é realizada normalmente no meio do ano, entre os meses de junho e julho — durante o hiato das temporadas de futebol na Europa. Porém, em 2022, o evento esportivo vai acontecer em novembro, e isso é explicado por uma questão climática.

O Catar é um país de clima quente e seco, e que conta com maiores temperaturas entre os meses de março e setembro, onde os termômetros podem atingir mais de 40ºC, temperatura que é insalubre para a prática esportiva.

Desta forma, o evento foi marcado para o final do ano, período com temperaturas mais amenas no Catar. Além disso, os jogos também irão acontecer à noite e os estádios serão climatizados, tudo para proporcionar um clima mais agradável para os jogadores e torcedores.

A Copa do Mundo começa em um domingo, dia 20 de novembro, com a partida entre Catar e Equador às 13h do horário de Brasília.

