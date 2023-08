Copa do Mundo Feminina: quem são as maiores campeãs? Veja a lista completa de vencedoras

A Copa do Mundo Feminina 2023 termina neste domingo, 20, com a final entre Espanha e Inglaterra. Esta é a primeira vez na história que ambas as seleções alcançam a fase final da competição, o que garante que a edição deste ano terá uma campeã inédita.

A seleção vencedora do confronto deste domingo, às 7h (horário de Brasília), no Accor Stadium, em Sydney, Austrália, entrará no seleto panteão das campeãs das Copas do Mundo de futebol feminino. O torneio teve sua primeira edição em 1991 e já tem oito edições já realizadas, mas apenas quatro seleções vencedoras.

Veja quais são as maiores campeãs da Copa do Mundo feminina:

Estados Unidos (4 títulos) – 1991, 1999, 2015 e 2019

– 1991, 1999, 2015 e 2019 Alemanha (2 títulos) – 2003 e 2007

– 2003 e 2007 Japão (1 título) – 2011

– 2011 Noruega (1 título) – 1995

Quem venceu a última Copa do Mundo Feminina?

Há quatro anos, a França recebeu a última Copa do Mundo Feminina e foi uma das finalistas contra os Estados Unidos. A seleção americana, lideradas por Megan Rapinoe e Alex Morgan, derrotou as francesas por 2 a 1, ganhando o tetracampeonato da competição.

Quantos títulos tem o Brasil em Copa do Mundo feminina?

O Brasil nunca venceu a Copa do Mundo. A melhor participação foi em 2007, onde ficou em segundo lugar.

Como foi o desempenho do Brasil em Copas do Mundo Femininas?