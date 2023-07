Copa do Mundo Feminina: que dia é a final do Mundial?

A primeira fase da Copa do Mundo Feminina 2023 está chegando ao fim e as favoritas para as oitavas de final já começam a aparecer. Somente uma das seleções, no entanto, pode se consagrar como a grande campeã.

Até lá, são vários jogos e etapas. O Mundial, que neste ano será na Austrália e Nova Zelândia, acontece entre 20 de julho a 20 de agosto e tem tudo para se tornar o maior campeonato da série histórica. Pela primeira vez, a competição terá 32 seleções na disputa do título principal, valor três vezes maior que o torneio de 2019 e dez vezes maior que o de 2015.

Quando será a final da Copa do Mundo Feminina 2023?

A última etapa da Copa do Mundo Feminina será no dia 20 de agosto, às 7h. As duas seleções disputarão no Accor Stadium, na Austrália.

As semifinais acontecem também nos dias 15 e 16 de agosto, às 5h e às 7h, respectivamente.

A disputa pelo terceiro lugar ocorre no dia 19 de agosto, às 5h, no Suncorp Stadium, também na Austrália.

Vai ter VAR na Copa do Mundo Feminina 2023?

Sim, a tecnologia será utilizada na Copa Feminina 2023. Ao todo, serão 19 árbitros, incluindo seis mulheres — algo inédito na história dos Mundiais. Uma delas é a brasileira Daiane Muniz.

Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina?

Depois de garantir o placar de 4 a 0 contra o Panamá, a seleção brasileira se prepara para o confronto contra a França neste sábado, 29, a partir das 7h.