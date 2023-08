Copa do Mundo Feminina: quanto é a premiação para a seleção que vencer o campeonato

A final da Copa do Mundo Feminina vai ocorrer neste domingo, 20, entre Espanha e Inglaterra e a disputa entre as grandes seleções europeias promete ser intensa.

Cada uma das finalistas está determinada a conquistar o título inédito para seus países no futebol feminino. Além da taça, a vitória representará uma valiosa premiação para a seleção campeã.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Quem ganhar o Mundial vai faturar a quantia de US$ 4,3 milhões (equivalente a R$ 21,4 milhões, na cotação atual), que serão repassados à federação nacional do país vencedor.

A forma como o montante será investido ou distribuído vai ficar a critério de cada nação.

Quanto as seleções receberão em cada fase na Copa do Mundo Feminina

Fase de grupos: US$ 1,5 milhão (R$ 7,7 milhões)

Oitavas de final: US$ 1,8 milhão (R4 9,3 milhões)

Quartas de final: US$ 2,1 milhões (R$ 10,9 milhões)

Quarto lugar: US$ 2,4 milhões (R$ 12,2 milhões)

Terceiro lugar: US$ 2,6 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 3 milhões (R$ 15 milhões)

Campeão: US$ 4,3 milhões (R$ 21,4 milhões)

Neste ano, a FIFA vai distribuir um total de US$ 110 milhões (R$ 548 milhões) em prêmios na Copa do Mundo Feminina. A quantia é quase o triplo com relação ao campeonato de 2019.

Por outro lado, se for comparada com a última Copa masculina, é possível notar uma grande diferença nos valores disponibilizados: a Fifa distribuiu US$ 440 milhões (R$ 2,2 bilhões) em prêmios no Mundial do Catar, em 2022.

Para esta edição da Copa feminina, a organização fará a distribuição de premiações individuais para as jogadoras. Da mesma maneira como o dinheiro é distribuído para as federações, cada atleta vai receber um parte por ter participado da disputa. Os valores variam de acordo com o progresso de suas seleções na Copa.

Quanto cada jogadora receberá em premiação na Copa do Mundo Feminina