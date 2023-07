Copa do Mundo: Brasil perde para a França por 2 a 1 e mantém tabu histórico de 20 anos

O Brasil perdeu para França por 2 a 1 na manhã deste sábado, 29, pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, no estádio Suncorp Stadium, na Austrália. Com o resultado, a seleção estaciona nos três pontos e fica na segunda posição do grupo F. Para avançar, a equipe precisa vencer a Jamaica na terceira --e última -- rodada da fase de grupos.

A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage não conseguiu repetir o bom desempenho da estreia na Copa e foi superada pelas franceses. A derrota mantém a seleção europeia como a grande pedra no sapato da seleção feminina. São 12 jogos, com sete vitórias da França e cinco empates.

Como foi o jogo do Brasil na Copa?

A seleção tentou impor uma pressão no início do primeiro tempo, mas a dificuldade na definição e erros de passes complicaram a partida. A França subiu a marcação e impediu que o Brasil trocasse passes. O primeiro chute da seleção canarinho aconteceu aos 14 minutos, em uma bola parada.

Dois minutos depois, em cruzamento na área, as francesas abriram o placar. Karchaoui cruzou da intermediaria, Diani ganhou no alto e Le Sommer cabeceou sozinha quase na pequena área, sem chances para Lelê. Na sequência, o Brasil teve a chance de empatar, mas Adriana, de frente para o gol, chutou para fora. O restante da primeira etapa foi de domínio francês.

A França seguiu melhor nos primeiros da segunda etapa, porém, aos 12 minutos, a estrela de Debinha brilhou. O Brasil trocou passes pela esquerda até Kerolin tentar o chute da entrada da área. A bola sobrou para a Debinha, que balançou a rede na saída de Peyraud-Magnin. A seleção se animou com o gol e tentou virar a partida. Aos 28, Kerolin desviou para fora após falta cobrada na área.

A animação não foi o suficiente para superar as franceses, que tiveram tranquilidade para retomar o controle da partida e aproveitar os erros das brasileiras. Aos 37, a zagueira Renard escapou da marcação e cabeceou para os fundos da rede. Na sequência, com Marta em campo, o Brasil tentou na base do abafa, mas não assustou as europeias.

Quando é o próximo jogo do Brasil?