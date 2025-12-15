Copa do Mundo 2026: veja e baixe o calendário da fase de grupos

Copa: veja calendário completo da fase de grupos (Fifa/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13h31.
A Copa do Mundo Fifa 2026 será histórica. Pela primeira vez, o torneio será disputado em três países — Estados Unidos, Canadá e México — e com um número recorde de 48 seleções.
A competição terá um total de 104 partidas, distribuídas por 16 cidades-sede. E para ajudar na preparação para o Mundial, reunimos tudo o que já se sabe: formato, estádios, calendário, horários, distribuição dos jogos e informações sobre as fases eliminatórias.
Clique aqui para acessar e baixar o calendário.
A Copa será disputada em 16 cidades, organizadas por país:
Atlanta – Mercedes-Benz Stadium
Boston (Foxborough) – Gillette Stadium
Dallas (Arlington) – AT&T Stadium
Houston – NRG Stadium
Kansas City – Arrowhead Stadium
Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium
Miami – Hard Rock Stadium
New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium
Philadelphia – Lincoln Financial Field
San Francisco Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium
Seattle – Lumen Field
Toronto – BMO Field
Vancouver – BC Place
Cidade do México – Estadio Azteca
Guadalajara – Estadio Akron
Monterrey – Estadio BBVA
Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho de 2026
16 avos de final (Round of 32): 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 9 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Decisão do 3º lugar: 18 de julho
Final: 19 de julho no MetLife Stadium (NY/NJ)
Serão 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 seleções. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e 8 melhores terceiros colocados.
Total de classificados para o mata-mata: 32 seleções.
11/06 - México x África do Sul - 16h
11/06 - Coreia do Sul x Europa D (a definir) - 23h
12/06 - Canadá x Europa A (a definir) - 16h
13/06 - Catar x Suíça - 16h
Grupo C
13/06 - Brasil x Marrocos - 19h
13/06 - Haiti x Escócia - 22h
12/06 - Estados Unidos x Paraguai - 22h
13/06 - Austrália x Europa C (a definir) - 01h
14/06 - Alemanha x Curaçao - 14h
14/06 - Costa do Marfim x Equador - 20h
14/06 - Holanda x Japão - 17h
14/06 - Europa B (a definir) x Tunísia - 23h
15/06 - Bélgica x Egito - 16h
15/06 - Irã x Nova Zelândia - 22h
15/06 - Espanha x Cabo Verde - 13h
15/06 - Arábia Saudita x Uruguai - 19h
16/06 - França x Senegal - 16h
16/06 - Repescagem (a definir) x Noruega - 19h
16/06 - Argentina x Argélia - 22h
17/06 - Áustria x Jordânia - 01h
17/06 - Portugal x Repescagem (a definir) - 14h
17/06 - Uzbequistão x Colômbia - 23h
17/06 - Inglaterra x Croácia - 17h
17/06 - Gana x Panamá - 20h
18/06 - Europa D (a definir) x África do Sul - 13h
18/06 - México x Coreia do Sul - 22h
18/06 - Suíça x Europa A (a definir) - 16h
18/06 - Canadá x Catar - 19h
19/06 - Escócia x Marrocos - 19h
19/06 - Brasil x Haiti - 22h
19/06 - Europa C (a definir) x Paraguai - 01h
19/06 - Estados Unidos x Austrália - 16h
20/06 - Alemanha x Costa do Marfim - 17h
20/06 - Equador x Curaçao - 21h
Grupo F
20/06 - Holanda x Europa B (a definir) - 14h
21/06 - Tunísia x Japão - 01h
21/06 - Bélgica x Irã - 16h
21/06 - Nova Zelândia x Egito - 22h
21/06 - Espanha x Arábia Saudita - 13h
21/06 - Uruguai x Cabo Verde - 19h
22/06 - França x Repescagem (a definir) - 18h
22/06 - Noruega x Senegal - 21h
22/06 - Argentina x Áustria - 14h
23/06 - Jordânia x Argélia - 0h
23/06 - Portugal x Uzbequistão - 14h
23/06 - Colômbia x Repescagem (a definir) - 23h
23/06 - Inglaterra x Gana - 17h
23/06 - Panamá x Croácia - 20h
24/06 - Europa D (a definir) x México - 22h
24/06 - África do Sul x Coreia do Sul - 22h
24/06 - Suíça x Canadá - 16h
24/06 - Europa A (a definir) x Catar - 16h
24/06 - Escócia x Brasil - 19h
24/06 - Marrocos x Haiti - 19h
25/06 - Europa C (a definir) x Estados Unidos - 23h
25/06 - Paraguai x Austrália - 23h
25/06 - Equador x Alemanha - 17h
25/06 - Curaçao x Costa do Marfim - 17h
25/06 - Tunísia x Holanda - 20h
25/06 - Japão x Europa B (a definir) - 20h
27/06 - Nova Zelândia x Bélgica - 00h
27/06 - Egito x Irã - 00h
26/06 - Uruguai x Espanha - 21h
26/06 - Cabo Verde x Arábia Saudita - 2h
26/06 - Noruega x França - 16h
26/06 - Senegal x Repescagem (a definir) - 16h
27/06 - Jordânia x Argentina - 23h
27/06 - Argélia x Áustria - 23h
27/06 - Colômbia x Portugal - 20h30
27/06 - Repescagem (a definir) x Uzbequistão - 20h30
27/06 - Panamá x Inglaterra - 18h
27/06 - Croácia x Gana - 18h