Copa do Mundo 2026: veja e baixe o calendário da fase de grupos

A Copa do Mundo Fifa 2026 será histórica. Pela primeira vez, o torneio será disputado em três países — Estados Unidos, Canadá e México — e com um número recorde de 48 seleções.

A competição terá um total de 104 partidas, distribuídas por 16 cidades-sede. E para ajudar na preparação para o Mundial, reunimos tudo o que já se sabe: formato, estádios, calendário, horários, distribuição dos jogos e informações sobre as fases eliminatórias.

Clique aqui para acessar e baixar o calendário.

Sedes e estádios

A Copa será disputada em 16 cidades, organizadas por país:

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Boston (Foxborough) – Gillette Stadium

Dallas (Arlington) – AT&T Stadium

Houston – NRG Stadium

Kansas City – Arrowhead Stadium

Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium

Miami – Hard Rock Stadium

New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium

Philadelphia – Lincoln Financial Field

San Francisco Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium

Seattle – Lumen Field

Canadá (2 sedes)

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place

México (3 sedes)

Cidade do México – Estadio Azteca

Guadalajara – Estadio Akron

Monterrey – Estadio BBVA

Calendário geral

Fase de grupos: 11 de junho a 27 de junho de 2026

16 avos de final (Round of 32): 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: 4 a 7 de julho

Quartas de final: 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Decisão do 3º lugar: 18 de julho

Final: 19 de julho no MetLife Stadium (NY/NJ)

Formato da competição

Serão 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4 seleções. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e 8 melhores terceiros colocados.

Total de classificados para o mata-mata: 32 seleções.

Confrontos

Primeira rodada

Grupo A

11/06 - México x África do Sul - 16h

11/06 - Coreia do Sul x Europa D (a definir) - 23h

Grupo B

12/06 - Canadá x Europa A (a definir) - 16h

13/06 - Catar x Suíça - 16h

Grupo C

13/06 - Brasil x Marrocos - 19h

13/06 - Haiti x Escócia - 22h

Grupo D

12/06 - Estados Unidos x Paraguai - 22h

13/06 - Austrália x Europa C (a definir) - 01h

Grupo E

14/06 - Alemanha x Curaçao - 14h

14/06 - Costa do Marfim x Equador - 20h

Grupo F

14/06 - Holanda x Japão - 17h

14/06 - Europa B (a definir) x Tunísia - 23h

Grupo G

15/06 - Bélgica x Egito - 16h

15/06 - Irã x Nova Zelândia - 22h

Grupo H

15/06 - Espanha x Cabo Verde - 13h

15/06 - Arábia Saudita x Uruguai - 19h

Grupo I

16/06 - França x Senegal - 16h

16/06 - Repescagem (a definir) x Noruega - 19h

Grupo J

16/06 - Argentina x Argélia - 22h

17/06 - Áustria x Jordânia - 01h

Grupo K

17/06 - Portugal x Repescagem (a definir) - 14h

17/06 - Uzbequistão x Colômbia - 23h

Grupo L

17/06 - Inglaterra x Croácia - 17h

17/06 - Gana x Panamá - 20h

Segunda rodada

Grupo A

18/06 - Europa D (a definir) x África do Sul - 13h

18/06 - México x Coreia do Sul - 22h

Grupo B

18/06 - Suíça x Europa A (a definir) - 16h

18/06 - Canadá x Catar - 19h

Grupo C

19/06 - Escócia x Marrocos - 19h

19/06 - Brasil x Haiti - 22h

Grupo D

19/06 - Europa C (a definir) x Paraguai - 01h

19/06 - Estados Unidos x Austrália - 16h

Grupo E

20/06 - Alemanha x Costa do Marfim - 17h

20/06 - Equador x Curaçao - 21h

Grupo F

20/06 - Holanda x Europa B (a definir) - 14h

21/06 - Tunísia x Japão - 01h

Grupo G

21/06 - Bélgica x Irã - 16h

21/06 - Nova Zelândia x Egito - 22h

Grupo H

21/06 - Espanha x Arábia Saudita - 13h

21/06 - Uruguai x Cabo Verde - 19h

Grupo I

22/06 - França x Repescagem (a definir) - 18h

22/06 - Noruega x Senegal - 21h

Grupo J

22/06 - Argentina x Áustria - 14h

23/06 - Jordânia x Argélia - 0h

Grupo K

23/06 - Portugal x Uzbequistão - 14h

23/06 - Colômbia x Repescagem (a definir) - 23h

Grupo L

23/06 - Inglaterra x Gana - 17h

23/06 - Panamá x Croácia - 20h

Terceira rodada

Grupo A

24/06 - Europa D (a definir) x México - 22h

24/06 - África do Sul x Coreia do Sul - 22h

Grupo B

24/06 - Suíça x Canadá - 16h

24/06 - Europa A (a definir) x Catar - 16h

Grupo C

24/06 - Escócia x Brasil - 19h

24/06 - Marrocos x Haiti - 19h

Grupo D

25/06 - Europa C (a definir) x Estados Unidos - 23h

25/06 - Paraguai x Austrália - 23h

Grupo E

25/06 - Equador x Alemanha - 17h

25/06 - Curaçao x Costa do Marfim - 17h

Grupo F

25/06 - Tunísia x Holanda - 20h

25/06 - Japão x Europa B (a definir) - 20h

Grupo G

27/06 - Nova Zelândia x Bélgica - 00h

27/06 - Egito x Irã - 00h

Grupo H

26/06 - Uruguai x Espanha - 21h

26/06 - Cabo Verde x Arábia Saudita - 2h

Grupo I

26/06 - Noruega x França - 16h

26/06 - Senegal x Repescagem (a definir) - 16h

Grupo J

27/06 - Jordânia x Argentina - 23h

27/06 - Argélia x Áustria - 23h

Grupo K

27/06 - Colômbia x Portugal - 20h30

27/06 - Repescagem (a definir) x Uzbequistão - 20h30

Grupo L

27/06 - Panamá x Inglaterra - 18h

27/06 - Croácia x Gana - 18h