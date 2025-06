Copa do Mundo 2026: veja as seleções que podem garantir vaga ainda nesta Data Fifa

A Copa do Mundo de 2026, que marcará a estreia com 48 seleções, está cada vez mais próxima, e a Data FIFA atual tem caráter decisivo para a definição de várias vagas no torneio.

Até o momento, sete seleções já garantiram presença no Mundial: os três países-sede — Canadá, Estados Unidos e México — além de Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia.

Seleções sul-americanas em jogo

Nesta janela de jogos, seis seleções têm a chance de garantir sua classificação diretamente, bastando que dependam apenas de seus próprios resultados.

Entre elas estão Equador e Uruguai, que podem assegurar vaga vencendo suas duas partidas nas eliminatórias sul-americanas, contra adversários como Brasil, Peru, Paraguai e Venezuela.

O Brasil também está próximo da classificação, mas ainda depende de combinações de resultados, especialmente em confronto direto com o Paraguai e jogos contra Equador e Uruguai.

Desafios na Ásia

Na Ásia, com Irã e Japão já classificados, outras quatro seleções buscam garantir suas vagas na Copa do Mundo: Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália.

Cada uma delas tem cenários específicos para assegurar a vaga nesta Data FIFA, como empates ou vitórias contra adversários diretos nas eliminatórias.

Por exemplo, a Coreia do Sul pode se classificar com um empate contra o Iraque ou uma vitória sobre o Kuwait, enquanto a Austrália precisa vencer o Japão e empatar com a Arábia Saudita.

Disputas nas outras regiões

Nas eliminatórias das Américas Central e do Norte, Europa e África, as disputas ainda estão em fases iniciais e sem classificados definidos. Já na Oceania, a Nova Zelândia garantiu vaga, enquanto outras seleções ainda lutam por uma vaga direta ou pela repescagem.