Copa do Mundo 2026: Nova York vai sediar final e abertura será no palco do tri do Brasil

A Fifa anunciou neste domingo o palco da final da Copa do Mundo de 2026: a grande decisão do Mundial será no estádio Metlife, em Nova York , no dia 19 de julho. Também foi revelado que o Estádio Azteca, na Cidade do México, receberá o jogo de abertura, em 11 de junho. O templo do futebol mexicano já recebeu duas finais de Copa, em 1970 e 1986.

Com 39 dias e 104 partidas, a Copa de 2026 será a mais longa já realizada.

Com 48 seleções, as equipes serão divididas em 12 grupos na fase inicial. Os dois melhores países de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançarão à segunda fase, dando início ao mata-mata.

A primeira Copa do Mundo organizada por três países - Canadá, Estados Unidos e México - terá jogos em 16 cidades: 11 nos Estados Unidos, duas no Canadá e três no México.