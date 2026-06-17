Copa do Mundo 2026: Inglaterra, Portugal e Colômbia estreiam nesta quarta-feira

A bola vai rolar para mais quatro jogos nesta quarta-feira, 17, na Copa do Mundo de 2026. Os duelos fecham os confrontos da 1ª rodada da fase de grupos do Mundial e marcam as estreias de Inglaterra e Portugal na competição.

A seleção portuguesa abre a série de jogos contra a República Democrática do Congo, às 14h. Já os ingleses entram em campo logo na sequência, contra a Croácia, às 17h.

Além disso, a última seleção sul-americana estreará na Copa do Mundo: a Colômbia, que vai enfrentar o Uzbequistão, às 23h. Por fim, Gana e Panamá também jogam, às 20h.

Portugal x RD Congo

Abrindo os jogos desta quarta-feira, 17, Portugal enfrenta a República Democrática do Congo. O duelo será no NRG Stadium, em Houston (EUA), às 14h.

A seleção portuguesa não chega ao principal grupo de favoritas, mas conta com um bom elenco e quer surpreender. Com Cristiano Ronaldo chegando, provavelmente, à sua última Copa, o craque português quer fazer uma grande campanha e levar os lusitanos ao topo.

Além disso, Vitinha e João Neves, dupla que promete dominar o meio-campo português, vivem grande fase e conquistaram o bicampeonato da Liga dos Campeões com o PSG.

Já a República Democrática do Congo precisou passar pela repescagem para chegar à Copa do Mundo. Na repescagem africana, passou pelas tradicionais seleções de Camarões e Nigéria; já na mundial, eliminou a Jamaica. Assim, quer mostrar sua força na estreia.

Inglaterra x Croácia

Inglaterra e Croácia se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Esse é um dos duelos mais aguardados da primeira fase.

Os ingleses chegam ao Mundial apostando em Harry Kane, um dos melhores jogadores do mundo, que, pelo Bayern de Munique, nesta temporada, somou incríveis 61 gols em 51 jogos. Além disso, eles chegam em busca de sua segunda estrela; a primeira foi conquistada em 1966.

Já a Croácia busca chegar entre os três primeiros colocados pela terceira edição seguida. Em 2018, os croatas foram vice-campeões, enquanto, em 2022, terminaram em 3º lugar.

Gana x Panamá



O duelo entre Gana e Panamá acontece às 20h, no Estádio BMO Field, em Toronto, no Canadá. O confronto é válido pelo Grupo L, o mesmo da Inglaterra.

A seleção ganesa garantiu vaga pela segunda edição consecutiva e buscará igualar seu melhor desempenho, obtido na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, quando chegou às quartas de final.

Já o Panamá disputará sua segunda Copa do Mundo. Sua primeira participação foi na Rússia, em 2018, quando ficou na última colocação do Grupo G, que tinha Bélgica, Inglaterra e Tunísia.

Uzbequistão x Colômbia



Por fim, a Colômbia vai encarar o Uzbequistão, no Estádio Azteca, na Cidade do México, às 23h. O confronto é válido pelo Grupo K, o mesmo de Portugal.

A seleção uzbeque chega empolgada para realizar sua primeira partida na história das Copas do Mundo. Assim, promete fazer um jogo difícil e não facilitar a vida dos colombianos.

Já a Colômbia é a última seleção sul-americana a estrear no Mundial. A equipe chega de olho em uma vitória, que pode ser importante para não se complicar no Grupo K.