Copa do Mundo 2022: veja quem são os jogadores brasileiros que já disputaram a competição

Falta uma semana para estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar, e nós já conhecemos os 26 convocados pelo técnico Tite. Alguns jogadores farão sua primeira copa, enquanto outros mais experientes estão disputando pela segunda, ou terceira vez.

Dos 26 convocados para a Copa do Mundo, nove já disputaram a competição. Daniel Alves, o mais velho do grupo, está indo para sua terceira Copa do Mundo, o mesmo que Neymar, um dos principais craques. O zagueiro Thiago Silva é o jogador que mais disputou copas no elenco, indo para sua quarta copa.

Veja os jogadores que já disputaram uma Copa do Mundo

Alisson (Liverpool)

O goleiro Alisson, provável titular da meta brasileira, chega ao Catar para disputar sua segunda Copa do Mundo. Ele foi titular da Copa da Rússia e esteve presente em diversas convocações do Tite nos últimos ciclos de copa.

Ederson (Manchester City)

Goleiro titular do Manchester City, Ederson também irá para o Catar para disputar sua segunda Copa do Mundo. O goleiro esteve presente da Copa da Rússia e é considerado um dos principais goleiros brasileiros dos últimos anos.

Daniel Alves (Pumas-MEX)

O mais experiente dessa seleção, Daniel Alves chega para disputar sua terceira Copa do Mundo. O lateral esteve presente nas copas de 2010 e 2014, sendo considerado o principal lateral daquele ciclo. Ele disputaria sua terceira copa em 2018, porem foi cortado devido a uma lesão no joelho.

Danilo (Juventus)

Lateral da Juve, Danilo chega para o Catar na sua segunda Copa do Mundo. O lateral esteve presente em 2018 na Rússia como titular, porem perdeu a posição para Fagner, um dos únicos que atuava no Brasil naquela copa.

Marquinhos (PSG)

Um dos capitães da equipe na era Tite, Marquinhos também chega para a disputa da sua segunda Copa do Mundo. Ele esteve presente em 2018 e foi titular por algumas partidas, mas perdeu posição para Thiago Silva já no início da competição.

Thiago Silva (Chelsea)

Zagueiro do Chelsea e com passagens pelo PSG e Milan, Thiago Silva chega para sua quarta Copa do Mundo, sendo o jogador que mais disputou a competição no elenco. Ele esteve presente nas copas de 2010, 2014, 2018, porem apenas em 14 e 18 como titular.

Casimiro (Manchester United)

Tetra campeão da Champions League com o Real Madrid e um dos principais volantes do futebol brasileiro, Casemiro chega apenas para sua segunda Copa do Mundo. Ele esteve presente em 2018 e foi titular em todo o ciclo de seleção brasileira treinada pelo Tite.

Fred (Manchester United)

Um dos volantes carimbados na seleção do Tite nas Eliminatórias, Fred chega para disputar sua segunda Copa do Mundo. Ele esteve presente em 2018, porem não jogou nenhuma partida. Na ocasião, sua convocação foi contestada por parte dos torcedores, porem hoje é um dos nomes mais presentes em convocações.

Neymar (PSG)

Talvez o principal nome da seleção brasileira na última década, Neymar chega para disputar sua terceira Copa do Mundo. Ele esteve presente em 2014 e 2018, ambas as copas como principal referência do ataque brasileiro. Em 2010, na África do Sul, um clamor popular pediu sua convocação, porem o técnico Dunga optou por não leva-lo.

Gabriel Jesus (Arsenal)

Um dos principais atacantes brasileiros, Gabriel Jesus chega para sua segunda Copa do Mundo. Ele esteve presente na Rússia e era um das principais estrelas daquele ciclo. Jesus disputou todos os jogos da Copa de 2018, porem saiu questionado por não ter marcado na competição.

LEIA TAMBÉM: