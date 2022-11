Copa do Mundo 2022: 137 atletas não nasceram em seu país de origem; veja a lista

Faltam 4 dias para que 32 seleções entrem em campo em busca do sonhado título da Copa do Mundo do Catar. Este ano, muitos atletas que irão representar suas seleções, não nasceram no país de origem, ou foram naturalizados.

Segundo o jornalista equatoriano Jaime Macias, ao todo 137 jogadores representarão suas seleções sem terem nascido no país. A seleção do Marrocos é a que mais terá estrangeiros, totalizando 14 atletas dos 26 convocados. Empatadas no segundo lugar, aparecem as seleções de Tunísia e Senegal, com 12 jogadores cada.

A seleção de Portugal, terá três jogadores nascidos no Brasil. O zagueiro Pepe, natural do Pará e um dos principais zagueiros da seleção, Matheus Nunes, nascido no Rio de Janeiro e Otavio, natural da Paraíba.

Diferente de 2018, em que a seleção francesa levou a taça com 19 estrangeiros no elenco, esse ano possuem apenas três jogadores não nascidos na França. O meia do Real Madrid Camavinga, nascido na Angola, o goleiro Mandanda nascido no Congo e Marcos Thurram na Itália.

Veja a lista completa:

137 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/Jek6y6v1vj — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) November 15, 2022

Que dia começa a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

