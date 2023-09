Copa do Brasil: São Paulo vence o Flamengo por 1 a 0 na final do campeonato

O São Paulo derrotou o Flamengo, por 1 a 0, na decisão da Copa do Brasil, na tarde deste domingo, 17. O primeiro jogo da decisão ocorreu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro chegou à final depois de encarar o Maringá (derrota por 2 a 0 e goleada por 8 a 2), Fluminense (0x0 e 2x0), Athletico-PR (2x1 e 2x0) e Grêmio (2x0 e 1x0).

O time entrou em campo como grandes expectativas por ser tetracampeão da Copa do Brasil. Caso vencesse o jogo deste domingo, o Flamengo ficaria entre os maiores vencedores da competição, especialmente pelo que seria sua segunda conquista consecutiva.

Por outro lado, o São Paulo começou a Copa do Brasil com classificações sobre Ituano e Sport. Em seguida, nas quartas, derrotou o Palmeiras, um de seus principais rivais. E mais tarde, o time de Dorival Junior virou sobre o Corinthians depois de sofrer uma derrota no jogo de ida.

Agora, o São Paulo segue na competição esperando levar a taça inédita. O próximo confronto entre o time e o rival carioca acontece no próximo domingo, 24, às 16h, no estádio do Morumbi. Para conquistar o penta, o Flamengo precisará vencer no Morumbi.