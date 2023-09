Copa do Brasil: São Paulo faturou metade do valor das receitas do Flamengo em 2022; veja comparativo

Neste domingo, 17, acontece a final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. As equipes, que dentro de campo mostraram regularidade durante a competição, revelam um disparidade nas receitas e marketing digital.

Um estudo divulgado pela SportValue, empresa de marketing esportivo, mostrou as diferenças financeiras entre os finalistas da Copa do Brasil. O São Paulo faturou metade das receitas que o Flamengo em 2022, registrando R$ 657 milhões, contra R$1,2 bi do Rubro Negro.

Em relação ao crescimento, o Tricolor registou maior aumento que a equipe carioca. Somando direitos de televisão, premiações, patrocínios, bilheteria, clubes sociais, licenciamentos e sócio torcedores, o Flamengo aumentou sua receita em 9%, enquanto o São Paulo, 38%.

Receitas

Clube de maior torcida do Brasil, o valor de R$ 1,2 bi conquistado pelo Flamengo, é resultado de altas expressivas com "matchday" e marketing realizado. O Rubro Negro, além do crescimento de 9%, fechou com o maior superávit do futebol brasileiro, com R$ 136 milhões. Os títulos de Libertadores e Copa do Brasil influenciaram nas receitas, que junto com os direitos de TV, deu ao clube R$ 495 milhões.

Do outro lado, o São Paulo, fechou com superávit de R$ 37 milhões. As transferências de jogadores foram a principal fonte de receita do clube, chegando na casa de na casa dos R$ 229 milhões. O Tricolor aumentou 89% em negociações e conseguiu diminuir sua dívida em 9%

Outro ponto levantado foi o valor da marca dos clubes. A do Flamengo está avaliada em R$ 1,6 bilhões, enquanto a do São Paulo vale R$ 700 milhões.

Marketing Digital e patrocínios

Em receitas de marketing e patrocínios, o Flamengo também leva a melhor no confronto. O Rubro Negro é clube do Brasil mais procurado em pesquisas na internet, com média de 82 milhões de interações por mês nas principais redes sociais e pesquisas do segmento. Referente a patrocínios, a equipe faturou R$ 238 milhões.

Os fatores que contribuem para esses números é o número de torcedores. O Flamengo segue como o clube de maior torcida do Brasil, de acordo com uma nova pesquisa do Datafolha divulgada em agosto.

Já o São Paulo registrou 36 milhões de interações em redes sociais e faturou R$ 70 milhões em marketing e patrocínios. O aumento foi de 43% em relação a 2021.

Quais os motivos dessa disparidade econômica entre Flamengo e São Paulo?

Segundo Amir Somoggi, especialistas em marketing e gestão esportiva, o motivo dessa disparidade entre os clubes é resultado das más administrações do São Paulo e equilíbrio nas contas do Flamengo. O Tricolor parou de disputar grandes competições e consequentemente viu o seu valor cair.

"Dos anos 2000 até 2012 aproximadamente, o São Paulo era muito mais importante economicamente que o Flamengo. O que aconteceu é que o São Paulo parou no tempo, enquanto o Flamengo passou um período de restruturação. A grande diferença entre eles é que enquanto o São Paulo aumentou as dívidas, o Flamengo entrou no circulo vicioso, ou seja, foi sendo campeão e melhorando suas receitas com bônus", destacou.

Que horas é jogo entre São Paulo e Flamengo?

Flamengo e São Paulo entram em campo às 16h no estádio do Maracanã para o primeiro jogo da final. O Flamengo busca o seu quarto título da competição, enquanto o São Paulo mira um triunfo inédito.