Copa do Brasil 2023: veja os confrontos desta segunda-fase da competição

Cinco jogos desta quinta-feira, 2, definiram os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil 2023. Ao todo, 80 clubes iniciaram essa primeira fase, classificando metade para a segunda. O formato era em jogo único e as classificações foram definidas, ou por vitória, ou por empate, que no caso o clube acima no ranking da CBF avançava.

Esta segunda fase também ocorrerá em jogo único, mas com disputa de pênaltis em caso de empate. 40 clubes classificados iniciarão em 20 jogos ao todo. Os confrontos ocorrerão nas semanas do dia 8 e 15 de março, definidos em sorteio no dia início de fevereiro.

Quem se classificar, enfrenta na terceira fase as equipes que disputarão a Libertadores (Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético e Fortaleza), o nono colocado da Série A 2022 (São Paulo), e aos campeões da Série B (Cruzeiro), Copa Verde (Paysandu), e ao vice- da Copa do Nordeste (Sport).

Veja os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil