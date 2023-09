Copa do Brasil 2023: relembre os campeões da história da competição

Neste domingo, 24, ocorre a final da Copa do Brasil, com a disputa entre São Paulo e Flamengo, no Morumbi. O jogo promete ser intenso, com o tricolor lutando para conquistar o título inedito, enquanto o Rubro-Negro quer se consagrar como tetracampeão.

Na semana passada, o São Paulo derrotou o Flamengo, por 1 a 0, no Maracanã, nos primeiros momentos da decisão. A situação destacou a força do time de Dorival Junior no ataque e na sua capacidade posse da bola, enquanto o rival expôs muitas de suas vulnerabilidades.

De qualquer modo, o desfecho promete ser surpreendente. Embora as apostas estejam altas para o lado do tricolor, há uma tradição na Copa do Brasil que diz que, historicamente, o visitante tem vantagem.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo Globo Esporte, 55% das vitórias no torneio foram de times de fora. Como foi o caso do Palmeiras, Vasco, Juventude, Athlético-PR e Fluminense.

Outro patamar para o futebol no Brasil

Desde 1989, a Copa do Brasil reúne times dos 26 Estados e do Distrito Federal. Além do Campeonato Brasileiro, a competição é uma das mais importantes do país e considerada também amais democrática do futebol brasileiro.

Ela foi criada de modo semelhante aos jogos europeus, com o propósito de destacar times pequenos, colocando-os em campo contra equipes de grande porte. Assim, esses clubes de menor expressão ganharam notoriedade e investimentos financeiros que permitiram seu crescimento no universo esportivo ao longo dos anos.

A primeira edição da Copa do Brasil, envolveu somente 32 clubes. Entre 2001 e 2012, o campeonato passou a contar com a participação de 64 clubes. Até então, os times que competiam na Libertadores não podiam participar do torneio nacional. Por outro lado, a regra mudou em 2013 e a Copa nacional passou a receber 86 times, até chegar aos 92 atuais.

Confira a seguir a lista de campeões da Copa do Brasil desde a 1º edição

1989: Grêmio campeão; Sport vice

1990: Flamengo campeão; Goiás vice

1991: Criciúma campeão; Grêmio vice

1992: Inter campeão; Fluminense vice

1993: Cruzeiro campeão; Grêmio vice

1994: Grêmio campeão; Ceará vice

1995: Corinthians campeão; Grêmio vice

1996: Cruzeiro campeão; Palmeiras vice

1997: Grêmio campeão; Flamengo vice

1998: Palmeiras campeão; Cruzeiro vice

1999: Juventude campeão; Botafogo vice

2000: Cruzeiro campeão; São Paulo vice

2001: Grêmio campeão; Corinthians vice

2002: Corinthians campeão; Brasiliense vice

2003: Cruzeiro campeão; Flamengo vice

2004: Santo André campeão; Flamengo vice

2005: Paulista campeão; Fluminense vice

2006: Flamengo campeão; Vasco vice

2007: Fluminense campeão; Figueirense vice

2008: Sport campeão; Corinthians vice

2009: Corinthians campeão; Inter vice

2010: Santos campeão; Vitória vice

2011: Vasco campeão; Coritiba vice

2012: Palmeiras campeão; Coritiba vice

2013: Flamengo campeão; Athletico-PR vice

2014: Atlético-MG campeão; Cruzeiro vice

2015: Palmeiras campeão; Santos vice

2016: Grêmio campeão; Atlético-MG vice

2017: Cruzeiro campeão; Flamengo vice

2018: Cruzeiro campeão; Corinthians vice

2019: Athletico-PR campeão; Inter vice

2020: Palmeiras campeão; Grêmio vice

2021: Atlético-MG campeão; Athletico-PR vice

2022: Flamengo campeão; Corinthians vice

Premiação da Copa do Brasil 2023

A competição é uma das mais rentáveis para os clubes brasileiros. O campeão deste ano poderá receber até R$ 92 milhões. Para alcançar o valor máximo, o clube precisa ser da Série A do Brasileirão e iniciar o torneio desde a primeira fase. Entre os 12 clubes que entraram na terceira fase, o prêmio pelo título chega a R$ 88,7 milhões.