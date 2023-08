Copa de basquete começa com os EUA buscando recuperar sua hegemonia e Canadá tentando surpreender

A Copa do Mundo de basquete da FIBA começou na madrugada desta sexta-feira, 25, em uma primeira rodada com oito partidas e 16 seleções em ação. Destaque para o confronto entre os favoritos Canadá e França, com uma enorme vitória dos canadenses por 95 a 65. A atual competição será distribuída em três sedes: Japão, Indonésia e Filipinas.

O Brasil estreia neste sábado, 26, diante do Irã, às 6h45, na Indonésia. Os Estados Unidos, sempre favoritos, iniciam sua campanha contra a Nova Zelândia, às 9h40. A seleção brasileira está no Grupo G, o mesmo da campeã Espanha. O confronto entre os dois, que provavelmente decidirá a chave, acontecerá na segunda-feira, às 10h30.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente

“O Brasil é bicampeão mundial, tem uma ótima tradição no esporte, e tenho visto um trabalho sendo feito para resgatar a força do passado. A atual edição da Copa do Mundo é importantíssima para o basquete brasileiro, em um momento que não temos mais atletas na NBA, seria fundamental alcançar um bom resultado, até visando os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024”, destaca Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

A seleção vem de um decepcionante 13º lugar na Copa de 2019 e nem sequer alcançou uma vaga para a Olimpíada de Tóquio, dois anos atrás. A esperança agora está nas mãos dos jovens Yago e Caboclo, que lideram a equipe comandada pelo treinador do Flamengo, Gustavo de Conti, o Gustavinho. A Copa do Mundo cede duas vagas olímpicas, premiando os dois melhores colocados das Américas.

Pela primeira vez em 20 anos, o Brasil pode não ter representantes na NBA, o maior campeonato da modalidade no planeta. O armador Raulzinho, único brasileiro na liga, deixou o Cleveland Cavaliers e acertou com o Fenerbahçe, da Turquia. Ele está confirmado na equipe brasileira que disputará o Mundial.

O mais próximo de conseguir uma vaga é Gui Santos, que atuará pelo Santa Cruz Warriors, filiada do Golden State na G-League, torneio de desenvolvimento da NBA. Se tiver boas atuações, há a possibilidade de o técnico Steve Kerr chamá-lo para o time principal, com Stephen Curry e companhia. Mas, no momento, sem qualquer garantia.

O que esperar da competição?

Mesmo sem os grandes astros, como o próprio Curry, os Estados Unidos levarão um time forte para a Ásia. O principal destaque nos jogos de preparação tem sido Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves. A equipe, que será comandada por Kerr, ainda conta com Jaren Jackson Jr., do Memphis Grizzlies, eleito na última temporada o melhor defensor do ano.

Os Estados Unidos, pentacampeões mundiais, têm um enorme favoritismo pelo hexa no mercado de apostas esportivas. De acordo com algumas das principais plataformas, como Esportes da Sorte, PlayGreen, Galera.bet, Casa de Apostas e Onabet, os norte-americanos têm uma cotação de 1.80. O mais próximo concorrente é a França, com 9.10, seguido pela Austrália, com 10.20.

A superioridade no papel é tão grande que, de acordo com a Odds&Scouts, geradora de dados para eventos esportivos, os cinco primeiros candidatos a MVP da Copa do Mundo são todos dos Estados Unidos: Anthony Edwards, Jalen Brunson (Knicks), Brandon Ingram (Pelicans), Tyrese Haliburton (Pacers) e Mikal Bridges (Nets). O mais próximo concorrente ao prêmio que não venha da equipe é o canadense Shai Gilgeous-Alexander (Thunder).

No entanto, a grande atração do campeonato vem da seleção da Eslovênia. Luka Doncic, armador do Dallas Mavericks e um dos melhores jogadores da NBA, tenta algo improvável com seu time nacional. Nikola Jokic, que liderou o Denver Nuggets ao último título da liga norte-americana, pediu dispensa para se recuperar dos playoffs e desfalcará a Sérvia.

A Espanha, atual campeã, pela primeira vez não poderá ter seu pivô Pau Gasol, aposentado e no hall da fama do basquete. Os espanhóis tentarão o tricampeonato com os veteranos Rudy Fernandez e Sergio Llull, ambos do Real Madrid. Juancho Hernangómez, que estrelou o filme “Arremessando Alto”, da Netflix, ao lado do ator Adam Sandler, está convocado para o elenco.

A Seleção Brasileira, campeã do mundo nos anos de 1959 e 1963, não alcança um pódio desde 1978. De lá para cá, a melhor colocação foi um quinto lugar em 1990, na Copa disputada na Argentina, vencida pela então Iugoslávia.

Além do Canadá, que tenta surpreender com um time jovem e recheado de atletas na NBA, a forte Austrália também foi bem na estreia: 98 a 72 contra a Finlândia. A Itália bateu a Angola por 81 a 67. Montenegro superou o México por 91 a 71. A sólida Letônia atropelou o Líbano com o placar de 109 a 70. A República Dominicana, do pivô Karl-Anthony Towns, passou apertado pela Filipinas, dona da casa, por 87 a 81. A Alemanha estreou bem diante do Japão: 81 a 63. A Lituânia também largou firme e venceu o Egito por 93 a 67.

A Copa do Mundo de 2023 terá transmissão exclusiva da ESPN e Star+. Na internet, o conteúdo oficial, como melhores jogadas, estatísticas e repercussão será produzido pelo Camisa 23, da Esportudo, parceira da FIBA.