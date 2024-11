Convocados da Seleção: veja lista de jogadores para confrontos contra Venezuela e Uruguai

O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira, 1º de novembro, os 23 jogadores convocados para as próximas disputas da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrentará a Venezuela e o Uruguai ainda este mês.

A lista surpreendeu muitos fãs de futebol, especialmente pela ausência de Endrick, atacante do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murillo, do Nottingham Forest.

Esta é a quinta convocação de Dorival Júnior desde que assumiu a seleção brasileira. Ele estreou no comando em março, com amistosos na Europa, onde venceu a Inglaterra e empatou com a Espanha. Em maio, ele divulgou os 26 nomes para a Copa América nos EUA. Nos meses seguintes, anunciou os convocados para enfrentar Equador e Paraguai, em agosto, e Chile e Peru, em setembro.

Atualmente, o Brasil ocupa o quarto lugar nas eliminatórias. Sob o comando anterior de Fernando Diniz, a equipe sofreu derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Com Dorival, o time obteve vitórias sobre Equador, Chile e Peru, mas foi derrotado pelo Paraguai.

Veja a lista de convocados para a seleção brasileira:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vinicius Junior (Real Madrid)

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

O primeiro confronto será contra a Venezuela, em Maturín, no dia 14 de novembro. Já no dia 19 de novembro, o Brasil jogará contra o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador. Essas partidas correspondem à 11ª e 12ª rodadas das eliminatórias.