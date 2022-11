Convocação de Servia; veja os atletas que jogam contra o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2022

A seleção da Sérvia divulgou neste domingo, 13, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo G, a seleção da Sérvia irá enfrentar o Brasil, Suíça e Camarões. A estreia será no dia 24 de novembro.

Os sérvios enfrentaram o Brasil na Copa da Rússia e na ocasião, a seleção brasileira venceu por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva.

Jogadores da Sérvia convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Marko Dmitrovic (Sevilla), Predrag Rajkovic (Mallorca) e Vanja Milinkovic-Savic (Torino).

DEFENSORES: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Filip Mladenovic (Legia Varsóvia), Strahinja Erakovic (Estrela Vermelha), Srdan Babic (Almería).

MEIO-CAMPISTAS: Nemanja Gudelj (Sevilla), Segej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Napoli), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona).

ATACANTES: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).

Qual o grupo da Servia na Copa do Mundo do Catar?

Grupo G

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

