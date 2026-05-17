Convocação da seleção brasileira: quem deve ser chamado por Carlo Ancelotti

A Seleção Brasileira divulgará nesta segunda-feira, 18, a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Entre retornos aguardados, jovens em ascensão e veteranos tentando manter espaço, a tendência é de uma convocação equilibrada entre experiência e renovação.

A estreia do Brasil na Copa acontece no dia 13 de junho, às 19h, de Brasília, quando enfrenta o Marrocos, em partida válida pelo Grupo C.

Goleiros: Alisson e Ederson seguem como favoritos

No gol, a tendência é de poucas surpresas. Alisson continua como um dos nomes mais consolidados da Seleção Brasileira e deve aparecer novamente entre os convocados. Recuperado de lesão, o jogador é esperado por Ancelotti para assumir a titularidade da equipe.

Ederson também segue forte na disputa, principalmente pela regularidade no futebol turco.

A terceira vaga pode abrir espaço para disputa. Bento aparece como um dos favoritos após ganhar sequência nas últimas convocações. No entanto, falhas recentes podem abrir espaço para outros nomes, como Hugo Souza, do Corinthians.

Defesa deve manter base conhecida

Na defesa, Marquinhos continua como referência do setor e deve liderar novamente a lista. Gabriel Magalhães vive grande momento e também aparece como presença praticamente certa. Com isso, Bremer e Léo Pereira devem ganhar vaga. Ibañez corre por fora.

As laterais são dúvidas. Éder Militão poderia jogar pelas laterais, mas, por lesão, foi cortado. Com isso, Wesley, Danilo, já confirmado por Ancelotti, e Douglas Santos e Alex Sandro devem ser as opções convocadas pelo técnico italiano.

Meio-campo mistura experiência e juventude

No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães seguem como titulares e serão convocados. Fabinho e Andrey Santos são opções na reserva, além de Danilo, que ganhou espaço nas últimas convocações. Lucas Paquetá, do Flamengo, é alternativa. O jogador pode ser o camisa 10 da seleção, assim como Danilo, deixando a grande dúvida sobre quem convocar para a vaga.

Ataque tem estrelas consolidadas e disputa intensa